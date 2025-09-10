Вэнс: Трамп недоволен ударами Израиля по Катару

Президент США Дональд Трамп не считает, что израильские удары по руководству «Хамаса» в Дохе отвечают интересам Соединенных Штатов или самого Израиля. Об этом заявил вице-президент США Джэй Ди Вэнс.

«Он (Дональд Трамп.— ‘’Ъ’’) этим недоволен. Мы продолжим работать ради мира, несмотря на это»,— сказал Джэй Ди Вэнс в эфире One America News (цитата по The Washington Post).

9 сентября ЦАХАЛ атаковал штаб руководства «Хамаса» в Дохе. В результате погибли сын лидера «Хамаса» Хаммам Аль-Хайя и директор офиса Халиля Аль-Хайи. Также был убит сотрудник внутренней безопасности Катара. Израильские власти заранее предупредили США о планах провести подобную операцию. Дональд Трамп заявил, что односторонние бомбардировки Катара не помогают Израилю или США.

Лусине Баласян