На донских рынках пустует 4,6 тысячи торговых мест

В Ростовской области на 36 действующих розничных рынках из 16 тыс. торговых мест свободными остаются 4,6 тыс. — около 28%. Об этом на заседании регионального правительства сообщила директор департамента потребительского рынка Ирина Гелас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам госпожи Гелас, за 18 лет, с момента принятия ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в ТК РФ» их число в России сократилось почти в девять раз — с 5,9 тыс. до 656. В Ростовской области количество уменьшилось в шесть раз: с 223 до 36.

С 2007 года по всей стране наблюдается тенденция к закрытию розничных рынков или их преобразованию в другие форматы: торговые комплексы, дома, галереи. К этим форматам предъявляются менее жесткие требования по организации и осуществлению деятельности.

«По данным регионального департамента потребительского рынка, Ростовская область входит в пятерку лидеров среди регионов страны по количеству действующих рынков. На Дону они остаются одним из традиционных форматов торговли, отражающих южный колорит», - пояснила директор департамента потребительского рынка.

И уточнила: «Доля розничных рынков в структуре формирования оборота розничной торговли региона за период с января по июль 2025 года составила 5,6%».

Валентина Любашенко