Незаконно получившую жилищный сертификат в Мытищах мигрантку посадили на 4 года

Мытищинский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на 18 лет мигрантке из Таджикистана Тахмине Самадовой. Ее признали виновной в мошенничестве при получении жилищного сертификата в Мытищах, сообщил адвокат Расул Шамсутдинов Telegram-каналу «Говорят Мытищи». Отсрочка связана с тем, что у осужденной есть малолетние дети.

Уголовное дело возбудили в январе 2025 года, в том же месяце мигрантку задержали. Следствие установило, что Самадова занизила данные о заработке семьи и предоставила ложные сведения о доходах своего мужа. Кроме того, она подала документы о членах семьи, которые таковыми не были. В итоге семью признали малоимущей.

В качестве опровержения сотрудники СКР изъяли телефоны стоимостью 120 тыс. и 140 тыс. руб. Следствие сочло, что техника «опровергает малоимущий статус и нуждаемость семьи». Господин Шамсутдинов отстаивал позицию, что на Тахмину Самадову пытаются переложить ответственность органов власти, недостоверно проверивших сведения. В частности, сотрудники администрации не проверили сведения о доходах и данные о проживании 13 человек в однокомнатной квартире.

Законностью выдачи сертификата в январе интересовался председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. После этого председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ситуации. В феврале следователи заподозрили в халатности и мошенничестве при получении выплат замглавы администрации городского округа Мытищи.

Никита Черненко