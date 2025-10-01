В Ростове активисты провели пикет с требованием закупить новые троллейбусы

В субботу в Ростове-на-Дону в парке Строителей состоялся согласованный пикет, участники которого попросили губернатора региона закупить новые троллейбусы. Об «Ъ-Ростов» рассказал один из активистов Илья Наздрашов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Наздрашов Фото: Илья Наздрашов

На акцию вышли десять человек. За пикетом наблюдали заместитель министра транспорта Ростовской области Христофор Ермашов и директор департамента транспорта администрации Ростова-на-Дону Константин Лашенко.

«Мы хотим, чтобы губернатор поспособствовал выделению из регионального бюджета на 2026 год средства на обновление троллейбусной сети города. Для этого потребуется как минимум 100 единиц троллейбусов»,— сообщил Илья Наздрашов.

По мнению активистов, троллейбусы смогут конкурировать по скорости с автобусами, если дополнительно закупить скоростные элементы контактной сети, такие, как стрелки и крестовины. Кроме закупки новых троллейбусов, пикетчики попросили главу региона о восстановлении троллейбусного маршрута №7 по пр. Ленина.

Наталья Белоштейн