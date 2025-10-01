На Дону число исследований побочных продуктов животноводства выросло на 466%

Аграрии Ростовской области за девять месяцев 2025 года увеличили количество лабораторных исследований побочных продуктов животноводства почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

По информации филиала, с начала2025 года специалисты испытательного центра проверили 111 проб и провели 1,8 тыс. испытаний на содержание регламентируемых веществ и безопасность побочных продуктов животноводства.

«В результате испытаний в 65 образцах выявлено 137 отклонений от нормы»,— сообщила руководитель испытательного центра Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Светлана Мижирицкая.

Среди выявленных нарушений: превышение водородного показателя, низкое содержание общего азота, дефицит фосфора, недостаток органического вещества и сухого остатка. В двух случаях обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

Результаты направили сельхозпроизводителям для проведения профилактических и корректирующих мероприятий. Внесение побочных продуктов животноводства в почву или их продажа возможны только после получения результатов в аккредитованной лаборатории, подтверждающих их безопасность.

По данным регионального Управления Россельхознадзора, в 2025 году за нарушение требований к обращению побочных продуктов животноводства привлекли к ответственности трех должностных лиц. Общая сумма штрафов составила 90 тыс. руб. В прошлом году подобных случаев не фиксировали.

«Навоз, помет, подстилка и стоки, образующиеся при содержании сельскохозяйственных животных, можно отнести не к отходам, а к побочным продуктам животноводства, как к ценному сырью для обеспечения воспроизводства плодородия сельскохозяйственных земель и улучшения экологии в целом»,— пояснила специалист отдела защиты растений, агрохимии, качества и безопасности растениеводческой продукции Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Анна Ильяшенко.

