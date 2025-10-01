Спрос на поездки в Краснодарский край вырос на 2% после открытия аэропорта

Интерес туристов к Краснодарскому краю начал восстанавливаться после продолжительного спада. Доля региона в структуре продаж увеличилась на 2% год к году благодаря возобновлению работы местного аэропорта, пишет «Ъ».

Доля Краснодарского края в общей структуре гостиничных бронирований по России на сентябрь 2025 года составила 13,07%, увеличившись год к году на 0,3 процентного пункта. За последние две недели аналитики зафиксировали рост продаж на 3% год к году. Количество бронирований Краснодара на сентябрь—декабрь выросло на 4%, Геленджика и Новороссийска — на 16%.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отмечает, что спрос на размещение в Краснодаре во второй половине сентября вырос вдвое по сравнению с концом августа. На курортах выраженной динамики нет.

После открытия авиасообщения отмечается увеличение спроса на размещение в Краснодаре и туры в Адыгею, которые обычно начинаются из города. Дополнительно вырос интерес к Геленджику. Добраться до курорта с трансфером из Краснодара в среднем на 15% дешевле, чем лететь напрямую, из-за высокой стоимости авиабилетов. В сентябре доля Геленджика в структуре спроса на Краснодарский край достигла 21%, прибавив семь процентных пунктов год к году.

Открытие аэропорта Краснодара дополнительно простимулировало поездки в Крым: в сентябре число бронирований размещения на полуострове выросло на 66% год к году. Востребованность региона росла весь сезон, но сейчас динамика ускорилась. Если летом число бронирований увеличилось в 1,5 раза год к году, то на сентябрь—декабрь — на 92%.

Средняя стоимость размещения в Крыму в сентябре составила 5,2 тыс. руб. за ночь, показатель вырос на 13%. В Краснодарском крае увеличение составило 7% — до 5,7 тыс. руб.