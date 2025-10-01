Кинофестиваль «Евразийский мост» откроется в Ялте 6 октября

IX Международный кинофестиваль «Евразийский мост» пройдет в Ялте с 6 по 10 октября. В программу вошли конкурсные и специальные показы, а также ретроспективы. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: yaltakinofest.ru

Фильмом открытия станет драма «Оплот стойкости» черногорского режиссера Николы Вукчевича, включенная в конкурс игрового кино. В основном конкурсе участвуют девять лент, среди них российские «Волки» Михаила Кулунакова и «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева, а также фильмы из Ирана, Индии, Болгарии, Южной Кореи, Китая и Филиппин.

Документальная программа представлена семью картинами, включая российские «Зимник» Юрия Дорохина, «Лексо» Олеси Фокиной и «Наставник Царевича» Анны Чернаковой. Закроется фестиваль драмой «Глобальная гармония» (Италия — США) режиссера Фабио Массы, который возглавит жюри игрового конкурса.

В спецпоказах зрителям представят фильмы из Бразилии и Турции. Отдельный блок составит ретроспектива к 165-летию Антона Чехова — девять экранизаций, включая «Аптекаршу» Станислава Говорухина, «Ведьму» Александра Абрамова и «Даму с собачкой» Иосифа Хейфица.

Все показы пройдут в кинотеатре «Сатурн IMAX» в Ялте, вход на них свободный.

Анна Гречко