Министр энергетики РФ заслушал доклад о состоянии энергокомплекса Кубани

В Анапе министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках рабочей поездки провел совещание с представителями администрации Краснодарского края. В обсуждении приняли участие первый вице-губернатор региона Игорь Галась и и. о. заместителя губернатора Евгений Пергун. Темой встречи стали подготовка к осенне-зимнему периоду, модернизация генерирующих мощностей, обеспечение топливом и строительство систем накопления энергии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Накануне глава Минэнерго провел аналогичное совещание в Симферополе, где рассматривались вопросы готовности объектов электроэнергетики и ЖКХ Южного федерального округа к предстоящему сезону. По словам Сергея Цивилева, выездные мероприятия показали свою эффективность и будут продолжены в других федеральных округах совместно с профильными ведомствами.

Евгений Пергун доложил о состоянии топливно-энергетического комплекса Кубани. По его словам, в Краснодаре реализуется проект по строительству системы накопления энергии с установкой модулей мощностью 250 МВт на подстанциях в станице Елизаветинской и Восточной промышленной зоне. Он отметил, что работы ведутся активно и проблемных вопросов на данный момент не возникает.

Вячеслав Рыжков