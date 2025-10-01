Ростовская птицефабрика оштрафована на 750 тысяч за сальмонеллу в продукции

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ООО «Ростовский бройлер» штраф в размере 750 тыс. руб. за выпуск опасной продукции и несоблюдение санитарных требований. Окорочка птицефабрики в Семикаракорске могли стать причиной сальмонеллеза. Информация опубликована в судебной картотеке.

Согласно размещенным материалам, основанием для иска Россельхознадзора послужили итоги проверки предприятия, в ходе которой специалисты выявили множественные нарушения.

«В производственном цеху были зафиксированы ржавые металлоконструкции, частицы которых могли попасть в продукцию, а также условия, создававшие угрозу загрязнения продуктов патогенной микрофлорой»,— говорится в сообщении.

Наибольшую опасность, по мнению экспертов, представляла партия окорочков с хребтом «Благояр» от 27 февраля 2025 года. Лабораторное исследование подтвердило присутствие в ней сальмонеллы.

Валентина Любашенко