В ДТП с грузовиком на М-4 в Ростовской области погибла 10-летняя школьница

На 861 км автодороги М-4 «Дон» в дорожно-транспортном происшествии погибли 48-летний водитель внедорожника Land Rover и два его пассажира 37 и 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

По предварительным данным, водитель автомобиля Land Rover допустил съезд на правую обочину проезжей части с последующим наездом на стоящий грузовик Mercedes-Benz с полуприцепом DON-BUR.

На месте происшествия проводят проверку следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.

Наталья Белоштейн