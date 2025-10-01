Крымчанин осужден на 14 лет за попытку завербовать экс-полицейского для СБУ

Верховный суд Республики Крым приговорил жителя Ялты к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену — мужчина пытался завербовать бывшего сотрудника правоохранительных органов для украинской спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с февраля по июль 2022 года обвиняемый связался через мессенджер с представителем Службы безопасности Украины. Получив задание склонить бывшего полицейского к сотрудничеству, осужденный передал его координаты куратору. Во время нескольких личных встреч он убеждал экс-сотрудника правоохранительных органов установить конспиративную связь с иностранной разведкой.

Реализовать план не удалось. Мужчину задержали сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Жителя Ялты приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену. После отбытия срока в колонии строгого режима мужчину ожидает ограничение свободы на полтора года.

Алина Зорина