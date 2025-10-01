Крымчанка обманула 11 людей на 4,3 млн рублей под видом вступления в СНТ

Прокуратура Симферополя направила в суд дело 45-летней местной жительницы, которая в 2021–2023 годах обманула 11 человек на 4,3 млн руб., обещая им вступление в садоводческое товарищество. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В течение двух лет обвиняемая убеждала людей стать членами садоводческого некоммерческого товарищества и обещала предоставить им земельные участки. Потерпевшие поверили фигурантке и передали ей деньги в качестве членских взносов.

Следствие установило, что крымчанка изначально не собиралась выполнять взятые обязательства и присвоила полученные средства. Ее незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники полиции. Дело передано в Центральный районный суд Симферополя.

Алина Зорина