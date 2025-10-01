В Самаре состоится концерт Егора Крида, несмотря на критику губернатора

В среду вечером в Самаре пройдет концерт Егора Крида. Ранее губернатор Вячеслав Федорищев предложил музыканту отменить выступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

2 сентября глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала концерт Егора Крида в Лужниках «голой вечеринкой». Она утверждала, что получила жалобы от посетителей мероприятия на откровенные танцы. Певец ответил, что не считает танец предосудительным, и напомнил главе организации о ее публичных поцелуях с певцом Shaman (Ярославом Дроновым). Позже в конфликт вмешался губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Концерт музыканта Егора Крида в Лужниках глава региона назвал «порнографией по духу» и «грехом».

Пиар-директор Егора Крида Мария Кордупель рассказала «Ъ», что ничего не слышала о данной ситуации, и никто не предлагал отменить концерт в Самаре.

Андрей Сазонов