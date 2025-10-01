Доля орошаемых земель в сельхозобороте Ростовской области составила 20%

В Ростовской области доля орошаемых земель в сельхозобороте составила менее 20%. Данный показатель оказался одним из самых низких в стране. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь во время заседания правительства.

В связи с этим глава региона поручил расширить участие Ростовской области в программах развития мелиорации.

«Конечно, вопрос увязан с маловодьем в целом и с проблемой расчистки рек. Но программа есть, и федеральное финансирование на это можно получить. Взаимодействуйте активнее с федеральным центром»,— отметил глава региона.

По данным пресс-службы губернатора в Ростовской области, с 2011 года реализуется программа по снижению антропогенного воздействия на реку Дон. На эти цели из федерального бюджета выделено более 12,3 млрд руб.

В рамках дорожной карты сейчас ведется вторая очередь реконструкции Донского магистрального канала. Реализация проекта позволит в 2027-2028 годах увеличить пропускную способности канала до проектных мощностей, восстановит ряд крупных и мелких гидротехнических сооружений.

Кроме этого, в 2025 году начата реконструкция Нижне-Донской оросительной системы. Это обеспечит водой для орошения сельхозтоваропроизводителей Волгодонского, Семикаракорского и Мартыновского районов.

Наталья Белоштейн