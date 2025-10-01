Донские воспитатели получают зарплату на 7,9 тысячи ниже своих ожиданий

С января по сентябрь в России открыли 19,7 тыс. вакансий для воспитателей и нянь. Больше всего предложений разместили в Москве — 5,8 тыс., или 29% от общего числа. В Ростовской области работодатели опубликовали более 400 вакансий. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба платформы hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

По информации экспертов, баланс на рынке труда эксперты зафиксировали в Ростовской области (5,6 резюме на вакансию), Ставропольском (5,7) и Краснодарском (7,8) краях, а также в Карачаево-Черкесии (8,0). В ряде регионов наблюдается избыток специалистов: Астраханская (8,8) и Волгоградская (10,1) области, Кабардино-Балкария (13,0), Северная Осетия-Алания (22,0), Адыгея (27,0) и Дагестан (51).

«Медианное жалованье воспитателей и нянь за 8,5 месяцев составило 47,4 тыс. руб., в Ростовской области — 34,2 тыс. руб. За год зарплаты выросли на 16%, но остаются ниже ожиданий на 2,9 тыс. Предлагаемое вознаграждение вошло в рейтинг самых низких по стране в 2025 году»,— пояснили специалисты рекрутинговой платформы «Ъ-Ростов».

Согласно данным аналитиков, ожидания соискателей не отстают, а в некоторых случаях превосходят предложения нанимателей. Самый большой разрыв зафиксирован в Саратовской области — 12,2 тыс. руб. (40 тыс. руб. ожидаемых против 27,8 тыс. руб. предлагаемых). В Ростовской области воспитатели рассчитывают получить не менее 42,1 тыс. руб., что на 7,9 тыс. больше, чем готовы предложить работодатели.

Валентина Любашенко