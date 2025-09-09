Венгрия разводит энергопотоки

Венгрия подписала десятилетний контракт с компанией Shell на поставку газа, об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. По его словам, это станет «крупнейшим по объему и самым продолжительным соглашением с Западом» за всю историю страны. Будапешт получит 2 млрд куб. м газа в течение десяти лет. Ранее Сийярто опубликовал в соцсетях фото из аэропорта и анонсировал подписание нового газового соглашения. Он отметил, что страна традиционно уделяет большое внимание диверсификации энергопоставок и прилагает серьезные усилия для увеличения числа маршрутов и источников.

При этом от российского топлива Венгрия отказываться не планирует, по крайней мере, до развития инфраструктуры в регионе. Страна пытается адаптироваться к текущей обстановке, отмечает старший научный сотрудник Финансового университета, эксперт по энергетике Станислав Митрахович: «К концу 2027 года исполнение контрактов между Россией и странами Европейского союза в сфере газа должно прекратиться, и Венгрия это признает.

Я думаю, что на самом деле Венгрия продолжит получать российский газ. Может быть, это будет оформлено через перекупщиков, посредников.

Могут быть турецкие трейдеры, которые этот газ закупают у российской компании "Газпром" в Турции и дальше продают в Болгарию, Венгрию, Грецию от своего имени. Если они разрешат, наверное, часть потребления Венгрия будет брать из других источников. Но по тем же самым маршрутам, например, через Балканский полуостров или Хорватию, через Грецию.

Туда же могут приходить различные СПГ-танкеры, отгружать газ, дальше в регазифицированной форме он может идти на север. Все равно общий механизм поставок газа останется тем же самым, будут адаптироваться. Если закупать газ через различные СПГ-схемы, внутренние цены повысятся. Газопроводная инфраструктура, которая существует на уровне Балканского полуострова, все равно им пригодится. Для России это не очень большие объемы, то есть они, конечно, нужны с точки зрения борьбы за рынок, но не являются ключевыми с точки зрения заработка для "Газпрома" и государства. По сравнению с теми объемами, которые уже были утрачены, это остатки».

Сейчас у Венгрии заключено долгосрочное соглашение с Россией, которое покрывает большую часть потребностей страны в газе. С января по август этого года Будапешт закупил у Москвы свыше 5 млрд куб. м топлива. А к концу года могут составить рекордные 8,5 млрд куб. м, отмечал ранее министр иностранных дел Сийярто. Также Венгрия неоднократно отклоняла планы Еврокомиссии по поэтапному отказу от импорта российских энергоносителей.

И контракт с Shell принципиально ничего не меняет, отмечает ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Во многом это объясняется, наверное, желанием отбиться от нападок Брюсселя, который критикует Венгрию и Словакию за то, что они продолжают покупать российские энергоносители. Не исключено, что партии газа пойдут и из США, это тоже политически выгодно Венгрии — показать, что они на пути к покупкам углеводородов у Соединенных Штатов. Это очень понравится Дональду Трампу и в какой-то степени обезопасит Венгрию от нападок.

Пропорции покупки у России и каких-то альтернативных источников, наверное, сохранятся. Примерно 65-70% будут по-прежнему брать у РФ, а остальные порядка 30% у одного какого-то поставщика, в данном случае у Shell, а не у разрозненной группы по краткосрочным и среднесрочным договорам. Поэтому для России особо ничего не поменяется. Аргументы, которые сама Венгрия раньше использовала в ответ на нападки со стороны Брюсселя, о том, что у них есть долгосрочный контракт с "Газпромом", что если отказаться от этого газа, то придется платить неустойку, никуда не делись. Было бы странно, если Венгрия годами использовала этот аргумент, а потом взяла и на самом деле отказалась от российского газа.

Им важно подсветить сам факт, что это очень большой контракт, что они движутся к диверсификации и так далее, это именно политический жест».

При этом с Shell у Венгрии давние отношения. Пять лет назад Будапешт заключил с компанией шестилетний контракт на ежегодную поставку 250 млн куб. м природного газа. Это была первая долгосрочная сделка страны с западной энергетической компанией. Новое соглашение лишь подтвердит, что это сотрудничество успешно, говорят источники Reuters.

Екатерина Вихарева