На Дону выпадет не более 75% месячной нормы осадков в октябре

Гидрометцентр России спрогнозировал дефицит осадков на юге страны в октябре. В Ростовской области их количество будет на 20-30% ниже климатической нормы. Такие данные опубликованы в ежемесячном прогнозе центра.

По данным синоптиков, в сентябре недостаток осадков зафиксировали на большей части Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. При этом в Калмыкии, а также местами на Кубани и в Ставрополье норма была достигнута. Метеорологи считают, что проблемы с дождями и уровнем влаги в почве сохранятся во второй месяц осени.

«Завершение уборки и осенняя посевная на юге пройдут на фоне засушливой погоды. На Дону выпадет не более 75% от нормы, которая составляет 50 мм. В остальных регионах юга недобор по осадкам составит порядка 30%»,- отметили метеорологи.

По словам экспертов, среднемесячная температура в большинстве южных регионов ожидается в пределах среднемноголетних значений, хотя в ряде областей она будет несколько выше. Для Ростова климатическая норма октября составляет +10,2 °С. В регионе ожидается превышение средних температур на 0,2 °С.

Валентина Любашенко