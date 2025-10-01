Суд арестовал имущество семьи бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

Суд наложил арест на имущество жены и брата бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Как рассказал источник ТАСС, стоимость активов достигла 500 млн руб. Это как объекты недвижимости, так и машины членов семьи экс-чиновника.

Под арест попали автомобили Audi A8 L, Mercedes GLS 400D и Mercedes 4MATIC. У Ирины Чемезовой — супруги господина Чемезова — конфисковали две квартиры, нежилое помещение и офисное здание. У брата экс-вице-губернатора арестовали дом.

30 сентября Олега Чемезова взяли под стражу по обвинению в особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что фигурант мог выдавать субсидии дочерней компании «Облкоммунэнерго» — АО «Объединенная теплоснабжающая компания». Прокуратура считает, что чиновник фактически «шефствовал» над компанией. 16 сентября у господина Чемезова арестовали счета.

Никита Черненко