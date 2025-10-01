Задержанному в Ставрополе агенту ВСУ назначили пожизненное заключение

Агенту ВСУ — уроженцу Мелитополя Егору Семенову апелляционный военный суд ужесточил приговор за попытку отравить выпускников Армавирского авиационного училища в 2023 году, назначив пожизненное заключение. Об этом сообщает «Ъ».

«Сторона обвинения в апелляционном представлении просила суд ужесточить наказание фигуранту до пожизненного, поскольку, по нашему мнению, Семенов, совершивший теракт, сочувствия не заслуживает. Он, к слову, жалости ни к кому не проявлял, когда пытался отравить военных и гражданских людей»,— прокомментировал процесс начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Краснодарского края Игорь Касьяненко, представлявший сторону обвинения в суде.

Ранее в суде было установлено, что в 2023 году фигурант связался с куратором СБУ и заключил с ним соглашение о сотрудничестве. Первым его заданием стало убийство 70 летчиков ПВО, собравшихся в ресторане Армавира для празднования 20-летия со дня выпуска из летного училища.

Для этого он купил около 80 бутылок виски Jameson и 40 бутылок коньяка «Кочари», а также изготовил на заказ 20-килограммовый многоярусный торт с эмблемой Армавирского высшего авиационного училища. В десерт и бутылки со спиртным приговоренный добавил токсичное вещество.

За это кураторы обещали Семенову перевести на счет в 400 тыс. руб.

Организаторы годовщины не смогли узнать, от кого пришли подарки, и их передали правоохранителям. После экспертизы стало известно, что алкоголь и торт были отравлены.

Фигуранта приговорили к 27 годам колонии строгого режима. Гособвинение планировало обжаловать приговор сразу после его вынесения. Защита также заявляла о наличии обстоятельств, говорящих о невиновности подсудимого. Сам Семенов признал вину.

Наталья Белоштейн