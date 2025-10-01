Бывший гендиректор «Крыльев Советов» стал работать в легкоатлетической федерации

Бывший генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Роберт ТерАбрамян занял пост коммерческого директора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Роберт Тер-Абрамян был назначен гендиректором «Крыльев Советов» в феврале 2025 года. Спустя четыре месяца он объявил об отставке. С июля эту должность занимает Тархан Джабраилов.

Андрей Сазонов