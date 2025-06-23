Роберт Тер-Абрамян и Руслан Пименов покидают ПФК «Крылья Советов»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян объявил о своей отставке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Заместитель гендиректора самарского футбольного клуба Руслан Пименов также покинет свой пост. Господин Тер-Абрамян уточнил, что их взгляды с руководством команды не совпали, и функционер решил дать возможность совету директоров клуба реализовать свои идеи. «Со своей стороны, приложу все усилия для плавного перехода и бесперебойной работы всего клуба, чтобы запуск сезона произошел незаметно и максимально эффективно»,— отметил функционер.

Роберт Тер-Абрамян и Руслан Пименов заняли свои должности в феврале 2025 года. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги «Крылья Советов» заняли десятое место. После окончания чемпионата главным тренером команды стал Магомед Адиев, сменивший Игоря Осинькина.

Андрей Сазонов