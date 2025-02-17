Роберт Тер-Абрамян назначен генеральным директором ПФК «Крылья Советов»

Роберт Тер-Абрамян назначен новым генеральным директором футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кадровое решение принял совет директоров ПФК «Крылья Советов». Пост гендиректора клуба с мая 2021 года занимал Вадим Андреев.

Роберт Тер-Абрамян ранее работал коммерческим директором Футбольной национальной лиги.

Глава региона Вячеслав Федорищев напомнил, что самарская команда под руководством главного тренера Игоря Осинькина должна достигнуть поставленных целей — попасть в восьмерку лучших коллективов Российской премьер-лиги по итогам текущего сезона.

Андрей Сазонов