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Роберт Тер-Абрамян назначен генеральным директором ПФК «Крылья Советов»

Роберт Тер-Абрамян назначен новым генеральным директором футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кадровое решение принял совет директоров ПФК «Крылья Советов». Пост гендиректора клуба с мая 2021 года занимал Вадим Андреев.

Роберт Тер-Абрамян ранее работал коммерческим директором Футбольной национальной лиги.

Глава региона Вячеслав Федорищев напомнил, что самарская команда под руководством главного тренера Игоря Осинькина должна достигнуть поставленных целей — попасть в восьмерку лучших коллективов Российской премьер-лиги по итогам текущего сезона.

Андрей Сазонов

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