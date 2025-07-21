Тархан Джабраилов назначен новым гендиректором «Крыльев Советов»

Совет директоров «Крыльев Советов» назначил Тархана Джабраилова новым генеральным директором. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Решение принято после тщательного рассмотрения всех кандидатур. Как отмечается в сообщении, Тархан Джабраилов имеет значительный опыт в управлении и организации. Он активно участвовал в общественной деятельности и основал благотворительный фонд «Служение людям». С января 2025 года господин Джабраилов был членом совета директоров «Крыльев Советов».

Предыдущий генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян объявил о своей отставке в июне текущего года.

Андрей Сазонов