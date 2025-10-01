Площадь термального комплекса в Ижевске превысит 22 тысячи квадратных метров

Площадь термального комплекса будущего пятизвездочного курорта «Чебер» в Ижевске составит 22,6 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба организации. 18,2 тыс. кв. м будет занимать уличная зона. Ежедневная вместимость комплекса составит до 1 тыс. посетителей. Строительство терм начнется в декабре.

Фото: пресс-служба курорта «Чебер»

Термальный комплекс будет оснащен 12 водными бассейнами, включая джакузи, бассейн-лабиринт и другие аттракционы, а также саунами — видовыми, детскими и соляными. Во входной группе предусмотрены ресепшен-терминалы самообслуживания. На фудкорте будут предложены национальные блюда: перепечи, жареные пельмени, табани и печеная картошка.

Напомним, соглашение о строительстве курорта под названием «Чебер» подписали 19 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор компании «Иксен Моторс Рус» Елена Гольцова. Планируемый объем инвестиций составляет 2 млрд руб.

По проекту, комплекс будет размещен на месте санатория-профилактория «Сосновый» (сейчас объект принадлежит ИМЗ-2, выставлен на торги) по улице Ленина. «Чебер» будет включать в себя гостиницу, термы, санаторий, детский аквапарк, ресторан удмуртской кухни, магазин-музей удмуртской культуры и семейный клуб.

Запуск термального комплекса намечен на лето 2026 года, после завершения первого этапа. Полное завершение возведения курорта «Чебер» запланировано на 2028 год. Традиционные удмуртские орнаменты включат в наружную и внутреннюю отделку, фасады и интерьеры объекта.

Полина Сичинава