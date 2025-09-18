Ижевский механический завод-2 продаст рекреационные объекты за 557 млн рублей

Ижевский механический завод-2 (ИМЗ-2) объявил о продаже рекреационных объектов в Ижевске, сообщает «РТ-Капитал». Начальная цена лота составила 557 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «РТ-Капитал» Фото: «РТ-Капитал»

В состав выставленных на продажу объектов вошли: санаторий-профилакторий «Сосновый», который включает в себя земельный участок площадью 52,2 тыс. кв. м, семиэтажное основное здание (4,8 тыс. кв. м), современный физкультурно-оздоровительный комплекс (2,1 тыс. кв. м) и оранжерею (851,5 кв. м), оздоровительный лагерь «Березовая роща» (126,5 тыс. кв. м), а также территория оздоровительного лагеря «Солнечный» (1,6 тыс. кв. м ), где функционирует приют для животных «Кот и Пес». Новый владелец должен будет сохранить работу приюта.

«Мы стремимся к оптимальным решениям, которые позволят не только эффективно использовать эти территории, но и сохранить важные социальные объекты. Особое внимание уделяется приюту для животных "Кот и Пес", который мы поддерживали через наше предприятие АО "ИМЗ-2" все эти годы, и будем продолжать финансировать до момента передачи наших непрофильных объектов новым собственникам»,— подчеркнули в ООО «РТ-Капитал».

Прием заявок на участие в торгах продлится до 29 октября, а сами торги состоятся 31 октября 2025 года.

Напомним, в начале декабря стало известно о спорах между собственником земли и приютом «Кот и Пес», касавшихся размера и условий оплаты арендной платы. Тогда Главное управление Ветеринарии УР опровергло слухи о закрытии приюта. На прямой линии 4 декабря глава региона заявил, что приюту не дадут закрыться, он поставит ситуацию на личный контроль. В середине декабря стало известно, что приют продолжит работать на территории лагеря «Солнечный». Актив — земля площадью 51,4 тыс. кв. м. и здание котельной на 282,4 кв. м. — планируется передать республике и городу по минимальной оценочной стоимости.

Анастасия Лопатина