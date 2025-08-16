Термальный комплекс будущего курорта «Чебер» в Ижевске откроют летом 2026 года

Открытие термального комплекса с открытыми бассейнами и саунами будущего пятизвездочного курорта «Чебер» в Ижевске запланировано на лето 2026 года, после завершения первого этапа возведения туристического объекта, сообщили в пресс-службе организации.

Соглашение о строительстве курорта было заключено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. Его подписали глава республики Александр Бречалов и генеральный директор компании «Иксен Моторс Рус» Елена Гольцова. Планируемый объем инвестиций в туристический объект составляет 2 млрд руб.

Комплекс будет размещен на месте санатория-профилактория «Сосновый» по улице Ленина. Строительство курорта начнется в декабре 2025 года и завершится в 2028 году. Объект будет включать в себя гостиницу, термы, санаторий, детский аквапарк, ресторан удмуртской кухни, магазин-музей удмуртской культуры и семейный клуб, где будут проводиться национальные праздники и шоу-программы. Название «Чебер» в переводе на русский язык означает «красивый». Маскотом курорта станет бельчонок Чеба.