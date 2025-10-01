«Ростовавтомост» достроит объезд вокруг Майкопа в Адыгее за 14 млрд рублей

Компания «Ростовавтомост» из Ростова-на-Дону выиграла тендер на строительство третьей очереди второго этапа автодороги «Обход города Майкопа» в Республике Адыгея. Контракт был подписан по максимальной цене в 14,4 млрд рублей. Информация об этом опубликованы на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно договору, заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Управление автомобильных дорог «Адыгеяавтодор». Срок исполнения контракта — 15 декабря 2032 года.

Средства на реализацию проекта выделены из бюджета республики.

По данным портала kartoteka.ru, АО «Ростовавтомост» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 30 декабря 1998 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральным директором компании является Станислав Тюкалов. Уставный капитал компании составляет 27 млн руб.

Наталья Белоштейн