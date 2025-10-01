В Сочи изменят схему движения общественного транспорта из-за спортфестиваля

В Сочи 4 и 5 октября изменится схема движения общественного транспорта из-за проведения фестиваля Ironstar Sirius 2025 на федеральной территории Сириус. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в своем Telegram-канале.

Мероприятие пройдет с 3 по 5 октября и завершит сезон. Для участников подготовлены заплывы на разные дистанции, беговые дисциплины и соревнования по триатлону.

В субботу, 4 октября, изменения затронут маршруты №535, 535Э, 539, 551, 557, 560 и 500. В этот день автобусы будут следовать в обход Олимпийского парка и спортивных объектов: часть маршрутов временно исключит остановки у Сочи Парка, Фишта, Ледового дворца «Большой», КЦ «Ледяной куб» и Медиацентра. Например, маршрут №535 направят от ж/д вокзала Олимпийского парка через улицу Чемпионов и автодорогу А-147 с возвращением на линию от остановки «Рынок Мишутка». В обратном направлении автобусы поедут через микрорайон Блиново и автостанцию «Зорька». Маршрут №535Э после остановки «Континентальный проспект» будет уходить на улицу Чемпионов, а далее через А-147 возвращаться на привычную схему. У маршрута №539 сохранится заезд на ж/д вокзал Олимпийского парка, но исключат проезд мимо Олимпийских арен. Маршрут №551 временно перенаправят через улицу Парусную. Автобусы №557 пойдут через Парусную и Олимпийский проспект, а №560 — через улицу Казачью и магазин «Милана». Маршрут №500 ограничат остановкой «Магазин Милана», исключив движение через Сириус.

В воскресенье, 5 октября, корректировки затронут маршруты №535, 535Э, 539, 550, 551, 554, 555, 557, 560 и 500. В этот день продолжат действовать ограничения для движения по территории Олимпийского парка. Так, маршрут №535 вновь пойдет в обход спортивных объектов, маршрут №535Э будет перенаправлен на улицу Чемпионов с возвратом на А-147, маршрут №539 сохранит движение через ж/д вокзал Олимпийского парка. У маршрута №550 изменений в прямом направлении не будет, но в обратном исключат остановки «Сочи Парк Отель» и «Олимпийский проспект». Автобусы маршрута №551 перенаправят через улицу Чемпионов и Континентальный проспект. Маршрут №554 будет ограничен движением до остановки «с/х Россия». Автобусы №555 доедут только до ж/д вокзала Олимпийского парка. Маршрут №557 пройдет через улицу Каспийскую и Таврическую, исключив движение через спортивные объекты. Маршрут №560 будет направлен через улицу Казачью и магазин «Милана», а маршрут №500 также ограничат на участке до «Магазина Милана».

Полный список исключенных остановок для каждого маршрута опубликован на сайте администрации Сочи. Жителям и туристам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок в район Сириуса в выходные дни.

Мария Удовик