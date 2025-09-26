В деревне под Петербургом семь человек насмерть отравились суррогатным алкоголем

В Сланцевском районе Ленинградской области несколько человек отравились суррогатным алкоголем. Продавец некачественной продукции уже задержан, сообщила региональная прокуратура.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

«Фонтанка» пишет, что жертвами отравления стали семеро жителей деревни Гостицы. Под подозрением оказался «пенсионер, жену которого также спасают врачи». Официальный представитель МВД Ирина Волк позднее подтвердила эти сведения: «Он подозревается в продаже односельчанам спиртосодержащей жидкости».

Shot утверждает, что «поставщиком суррогата оказалась 60-летняя сотрудница детского садика». По информации Telegram-канала, «именно она поставляла алкоголь пенсионеру, а тот продавал его местным».