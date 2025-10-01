Минпромторг опубликовал первичный список машин для работы в такси

Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В него включили 22 модели от шести российских брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

В список вошли:

Lada Granta, Lada Iskra, Lada Vesta, Lada Aura, Lada Largus, Niva Legend, Niva Travel;

УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер»;

Sollers SP7;

Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE;

Voyah Free, Dream, Passion;

«Москвич» 3, 3е, 6, 8.

О том, что в список автомобилей, разрешенных для работы в такси по новому закону, могут войти модели Lada, «Москвич» и Evolute, в сентябре сообщал «Ъ». Требования закона о локализации автомобилей станут обязательными с марта 2026 года. Машина должна будет соответствовать одному из требований: либо достигать уровня локализации, установленного для госзакупок (сейчас 3200 баллов), либо быть произведенной в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го. Возможен и допуск машины, выпущенной по более позднему СПИК, но это потребует отдельного решения правительства.

Часть таксопарков и водителей, оказывающих услуги такси на своих машинах, не смогут выполнить требования к локализации, поэтому будут вынуждены уйти с рынка. Их число может достичь 200 тыс. водителей, что составляет около 20% от общего числа занятых в этой сфере. Такие оценки озвучены на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей по вопросам локализации автомобилей для такси.

Подробности — в материале «Ъ» «Таксисты не въезжают».