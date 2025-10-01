Предложения по проблеме топлива в Крыму направят Путину на этой неделе

Глава Крыма Сергей Аксенов обсудил с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и главой Минэнерго России Сергеем Цивилевым вопрос обеспечения полуострова автомобильным топливом. Предложения по решению проблемы до конца недели направят президенту Владимиру Путину.

Господин Аксенов заявил журналистам, что у них с губернатором Севастополя сформирована единая позиция. «Операторы одни и те же. Причем наши операторы работают на территории Запорожской и Херсонской областей... Понимание есть, что делать. Ситуацию мы точно преодолеем. Вот мы, по крайней мере, точно нашли вариант решения»,— заверил глава Крыма.

С 28 июля по 22 сентября число продающих бензин АЗС в РФ сократилось на 2,6%, или на 360 объектов, подсчитали в «ОМТ-Консалт». Самая сложная ситуация отмечается в Крыму и Севастополе, где реализацию бензина прекратили около 50% АЗС. Крым на этой неделе первым из российских регионов пошел на введение фиксированных цен на бензин и установку ограничений на продажу в условиях перебоев с отгрузками с НПЗ. В целом нехватку бензина в стране участники рынка оценивают в 20% от обычного уровня поставок, допуская, что разрешение ситуации может потребовать дополнительных мер.

