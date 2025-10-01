ФСБ задержала пять россиян по делу о планировании массовых убийств

Сотрудники ФСБ задержали пять граждан России по подозрению в планировании массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Фигуранты были установлены во время профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде. Кроме того, были задержаны трое несовершеннолетних жителей Челябинской области. По данным ФСБ, они планировали совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о планировании теракта, участии в деятельности террористической организации, незаконном хранении взрывчатых веществ, публичных призывах к терроризму и экстремистской деятельности.

По адресам проживания задержанных изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, следует из пресс-релиза. Также были обнаружены холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, нацистская символика и пропагандистские материалы украинских террористических структур.