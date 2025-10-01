Подростков из четырех регионов России обвинили в терроризме

СКР и ФСБ предотвратили террористическую деятельность с участием подростков в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях и Башкортостане. По версии правоохранительных органов, все фигуранты попали под негативное «влияние извне» в мессенджерах.

14-летняя жительница Башкортостана «пропагандировала» в переписке «деятельность террористических организаций». Она также писала на своей странице в соцсетях о планировании массовых убийств в учебных заведениях Благовещенска.

15-летний подросток из Оренбурга состоял в террористическом «международном движении». В переписке он предлагал за деньги поджигать имущество, рисовать неонацистские граффити и размещать на дороге повреждающие шины предметы, сообщили следователи.

В Брянске несовершеннолетний администратор Telegram-канала опубликовал видео с «пропагандой и оправданием деятельности запрещенной террористической организации». В Челябинске трое подростков планировали поджечь релейный шкаф на железной дороге, но их попытки пресекли силовики.

Большинство подростков обвинили в призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК) и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). В отношении всех фигурантов избрали меру пресечения. В большинстве случаев их изолировали от общества. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства всех совершенных преступлений.