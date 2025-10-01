ХК «Сочи» переиграл «Ладу»

Хоккейный клуб «Сочи» на домашнем льду одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче девятого тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 4:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Южане сходу заявили о своих намерениях, и уже на третьей минуте Марк Верба открыл счет. Второй гол случился на 27-й минуте, когда на пас Артура Тянулина откликнулся Амир Гараев. На 34-й минуте отличился нападающий «Сочи» Павел Дедунов, когда его команда играла в меньшинстве. В концовке третьего периода сочинцы оказались в большинстве, чем воспользовался Ноэль Хефенмайер. В итоге убедительная победа «Сочи» со счетом 4:0. Голкипер сочинцев Павел Хомченко отразил 26 бросков и во второй раз с начала чемпионата сыграл на ноль.

После девяти матчей «леопарды» имеют в активе девять очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Владимира Крикунова встретятся 3 октября на своем льду против «Адмирала» из Владивостока. Будущий соперник с восемью очками идет на девятом месте в Западной конференции.

Евгений Леонтьев