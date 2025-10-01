В Ростовской области лекарства от простуды подорожали на 9%

В сентябре 2025 года в Ростовской области средневзвешенная стоимость упаковки средства для устранения симптомов ОРВИ и ОРЗ составила 486 рубля, что на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С января по сентябрь 2025 года в регионе было продано более 103,2 тыс. упаковок противовирусных средств, что на 21% больше, чем годом ранее. Доходы от продаж средств от простуды и вирусов достигли почти 50,2 млн руб., что на 32% больше, чем такой же период прошлого года.

Наиболее популярными противовирусными препаратами стали «Ингавирин» — 17% продаж, «Арбидол» — 11%, «Кагоцел» — 8%, «Ацикловир» — 6% и «Номидес» — 6% продаж.

Отмечается, что за год цена на препараты для лечения простуды увеличилась на 10%, достигнув отметки в 580 руб. Объем продаж в количественном выражении вырос на 2%, составив 167,4 тыс. упаковок, а в денежном — на 13%, до 97 млн руб.

Среди лекарств, облегчающих симптомы простуды, самыми популярными были «Терафлю» — 33% продаж, «Анвимакс» — 20%, «Колдакт» — 8%, «Антигриппин» — 6%, «Максидол» — 6%.

Наталья Белоштейн