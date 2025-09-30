В Краснодаре назвали победителей премии «Лучший городской бизнес»

В Краснодаре подвели итоги второй премии «Лучший городской бизнес. Краснодар — 2025». В текущем году на конкурс подали 68 заявок от компаний разных отраслей, участие приняли федеральные и региональные предприятия, стартапы и медицинские учреждения, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Зубов Фото: Андрей Зубов

Заместитель главы Краснодара Анна Леонова отметила, что премия направлена на поддержку проектов, улучшающих качество жизни горожан и развитие города.

В номинации «Бизнес, улучшающий качество жизни горожан» победителем стал федеральный девелопер «Инсити» с проектом «Флагманский парк», открытым 1 июня 2025 года. Второе место занял проект «BMX Freestyle парк» компании «Иксэсэй Рампс», третье — клиника ЭКО «Эмбрио».

В категории «Будущее города. Лучший стартап Краснодара» победу одержал молодежный тренировочный центр «Локомотив-Кубань». Второе место занял проект Ивана Гладышко «Анатомика — школа медицины для детей и взрослых», третье — «Морская фабрика», разработавшая двухэтапную технологию переработки бурой водоросли цистозира.

На мероприятии также рассказали о поддержке бизнеса в Краснодаре. В 2019 году открыт муниципальный Центр развития предпринимательства «Платформа», где проводятся консультации и тренинги по вопросам открытия бизнеса, налогообложения, маркетинга и подбора кадров.

Премия учреждена изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» при поддержке главы города Евгения Наумова и направлена на признание заслуг предпринимателей, развивающих город.

Нурий Бзасежев