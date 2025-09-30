Глава Краснодара поручил провести полный анализ сетей уличного освещения

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил провести полный анализ сетей уличного освещения в городе. С начала 2025 года построено 17,6 км новых сетей, спроектировано еще 55 объектов, из которых 40 общей протяженностью 17 км планируется реализовать в текущем году, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Наумов отметил, что освещение улиц — это вопрос безопасности: дети и жители должны идти по освещенным тротуарам утром и вечером. Мэр подчеркнул необходимость выявления участков без света, планирования строительства и модернизации существующих сетей.

Работы финансируются из бюджета города, включая инициативные проекты и программу «малых дел». На конец сентября общая протяженность освещенных улиц, проездов и набережных достигла около 1,6 тыс. км, работают 73,6 тыс. светильников.

Для повышения энергоэффективности в 2025 году установлено более 2,6 тыс. светодиодных светильников, всего за три года заменено 11,3 тыс. В местах без возможности стационарного освещения с 2023 года установлены 47 автономных систем.

Замглавы города Владимир Архипов отметил, что за последние пять лет сократилась протяженность магистралей без освещения: с 100 до 20 км. В частном секторе по инициативному бюджетированию построены сети длиной 2,6 км и 1,9 км.

Анна Гречко