На форуме «Биопром» разработки представят более 15 кубанских предприятий

В Геленджике с 6 по 7 октября более 15 промышленных компаний Краснодарского края продемонстрируют свои разработки на международном форуме «Биопром». Общее число участников мероприятия превышает 100 компаний из разных регионов России, а также ученые и разработчики, сообщили в администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, участие в ведущих профильных выставках позволяет продемонстрировать потенциал кубанских предприятий, привлечь инвесторов, расширить деловые связи и обменяться опытом с коллегами из других регионов и стран. Кубанская делегация уже работает на выставке «Иннопром» в Минске, а уже через неделю предприятия края представят свои возможности в Геленджике.

Ключевыми направлениями промышленной политики региона губернатор назвал создание инновационных и импортозамещающих производств. Вениамин Кондратьев отметил, что значительных результатов Кубань уже добилась в станко- и вагоностроении, а сейчас активно развивает фармацевтическую, медицинскую и парфюмерно-косметическую отрасли, где ежегодный прирост объема отгрузки продукции составляет от 20 до 30%.

На форуме продукцию и технологии представят по четырем трекам: «Биотехмед», «Косметик компонент», «Иннофуд» и «Экобио». В деловой программе предусмотрены экспертные сессии, круглые столы и рабочие группы. Центральным событием станет стратегическая сессия «Технологии для жизни».

Форум проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства здравоохранения РФ и администрации Краснодарского края. Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации на сайте форума.

Нурий Бзасежев