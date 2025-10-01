Туристы подлетели к курортам

После длительного спада интерес туристов к поездкам в Краснодарский край начал восстанавливаться: доля региона в структуре продаж выросла на 2% год к году. Это связано с возобновлением работы местного аэропорта, что, в свою очередь, подстегнуло рост числа бронирований отдыха в Крыму. Интерес к региону в осенне-зимнем сезоне превышает прошлогодние показатели в полтора-два раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Доля Краснодарского края в общей структуре гостиничных бронирований по России на 1–21 сентября 2025 года составила 13,07%, увеличившись год к году на 0,3 процентного пункта, или 2%, подсчитали в системе управления гостиничными продажами Travelline. За последние две недели аналитики зафиксировали увеличение продаж на 3% год к году. В «Островке» говорят, что количество бронирований Краснодара на сентябрь—декабрь выросло на 4% год к году, Геленджика и Новороссийска — на 16%. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин указывает, что спрос на размещение в Краснодаре во второй половине сентября вырос вдвое к концу августа. На курортах выраженной динамики он не заметил.

Восстановление туристического спроса на Краснодарский край началось после длительного цикла снижения. Из-за разлива в конце декабря прошлого года в Керченском проливе мазута часть пляжей региона в этом году закрыта для купания. В результате доля Краснодарского края в структуре гостиничных продаж на июль—август сократилась сразу на 26,7% год к году (см. “Ъ” от 26 июня). Негативный тренд сохранялся все лето и стал одним из ключевых факторов общего замедления роста рынка внутреннего туризма (см. “Ъ” от 1 сентября).

Топ-10 популярных у туристов регионов России в январе—августе 2025 года* Выйти из полноэкранного режима Регион Число гостей (млн человек) Изменение год к году (%) Москва 8,19 1 Краснодарский край 6,53 –3 Санкт-Петербург 4,79 14 Московская область 3,79 –1 Татарстан 1,97 13 Крым 1,75 11 Свердловская область 1,46 –0,3 Тюменская область 1,23 –2 Нижегородская область 1,23 11 Ростовская область 1,22 5 Россия в целом 61,75 5 Открыть в новом окне *По числу гостей в коллективных средствах размещения. Источник: Росстат.

Сентябрьское увеличение интереса к Краснодарскому краю совпало с восстановлением полноценной работы местного аэропорта. О его открытии Минтранс сообщил 11 сентября 2025 года, с 17 сентября в аэропорт осуществляются регулярные рейсы. На 1 октября были запланированы 17 вылетов. Это рейсы «Аэрофлота», «Победы», «Азимута», «Уральских авиалиний», «Ютэйр» и Azur Air. Пашковский — второй аэропорт юга России, возобновивший работу в этом году. В июле регулярные рейсы начали осуществляться в Геленджик.

В туроператоре «Алеан» после открытия авиасообщения зафиксировали увеличение спроса на размещение в Краснодаре и туры в Адыгею, которые обычно начинаются из города. Дополнительно увеличился интерес к Геленджику. Добираться до курорта с трансфером из Краснодара в среднем на 15% дешевле, чем лететь напрямую, из-за высокой стоимости авиабилетов. В сентябре доля Геленджика в структуре спроса на Краснодарский край достигла 21%, прибавив семь процентных пунктов год к году.

Сдержанный рост в «Алеане» связывают с тем, что открытие аэропорта пришлось на середину бархатного сезона, который длится до 15 октября. К этому времени большинство туристов уже спланировали путешествия. Господин Ромашкин называет важным фактором низкий спрос на Анапу, наиболее пострадавшую от разлива мазута. В прошлом году этот курорт обеспечивал 25% сентябрьских продаж туров в Краснодарский край.

В OneTwoTrip предполагают, что открытие аэропорта Краснодара дополнительно простимулировало поездки в Крым: в сентябре число бронирований размещения на полуострове выросло на 66% год к году. Во многом это объясняется восстановлением популярности направления после спада. В «Островке» говорят, что востребованность региона действительно росла весь сезон, но сейчас динамика ускорилась. Если летом число бронирований увеличилось в полтора раза год к году, то на сентябрь—декабрь — на 92%.

Сергей Ромашкин поясняет, что из аэропорта Краснодара туристы добираются до курортов Крыма на такси. Машина стоит 10–15 тыс. руб. и находится в пути пять-шесть часов. Вариант с поездом не так популярен: он следует дольше и прибывает в Симферополь. Средняя стоимость размещения в Крыму в сентябре, согласно «Островку», составила 5,2 тыс. руб. за ночь. Год к году показатель вырос на 13%. Для сравнения: в Краснодарском крае увеличение составило 7%, до 5,7 тыс. руб.

Александра Мерцалова