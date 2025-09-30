Пытавшийся отравить выпускников авиаучилища записывал СБУ видео с присягой Украине

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе приговорил Егора Семенова из Мелитополя к пожизненному лишению свободы. Суд пересмотрел решение первой инстанции, посчитав, что Семенов не поддается исправлению. В 2023 году Семенов пытался отравить выпускников Армавирского авиационного училища по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). «Ъ» узнал, как он связался с украинскими спецслужбами.

После начала СВО Семенов, имевший гражданства Украины и России, самостоятельно вышел на связь с представителями СБУ. Он записал на видео присягу, сообщил персональные данные, выбрал псевдоним «№35» и договорился о сотрудничестве. В ходе переписки он информировал кураторов о своей семье, местах службы российских военных и предприятиях, связанных с оборонзаказом.

Семенов получил задание от СБУ организовать атаку на выпускников Армавирского военного авиационного училища. Вместо подрыва он выбрал отравление, добавив кордиамин в торт и алкоголь. На банкете присутствовали 76 человек, включая участников СВО. Участники мероприятия заметили химический запах и отказались от угощения, что предотвратило трагедию. Семенова вскоре задержали. Изначально его приговорили к 27 годам колонии строгого режима, но по требованию прокуратуры Краснодарского края наказание ужесточили до пожизненного.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «"Кайфую, наблюдая, как они травятся"».