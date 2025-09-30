Сочинский ресторан возглавил топ-50 лучших заведений юга России

Сочинский ресторан «Баран-Рапан» признан лучшим заведением юга России среди 50 участников. Итоги VIII Международной ресторанной премии WhereToEat South 2025 подвели в Сочи 27 сентября, сообщается на сайте WTE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В рейтинг также вошли четыре ресторана из городов Кубани. В первую десятку попали рестораны из Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Новороссийска и Геленджика.

Второе место заняла «Винотеррия» из Новороссийска. На третьей строчке расположился ростовский LEO Wine & Kitchen.

В специальных номинациях лучшим шеф-поваром признан Евгений Вийтык из «Винотеррии», лучшим сомелье — Мария Каримова из краснодарского ресторана Ryotei. Краснодарский бар «Детектив, где вы?» третий год подряд удерживает титул лучшего бара.

В шорт-лист премии попали около 300 ресторанов из 30 городов. Весной 2026 года заведения будут бороться за награды на всероссийской церемонии WhereToEat.

Анна Гречко