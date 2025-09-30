В Краснодаре загорелся автомобиль на Ростовском шоссе

В Краснодаре вечером 30 сентября загорелся автомобиль на Ростовском шоссе. Площадь возгорания составила 8 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сигнал о пожаре поступило диспетчеру в 17:41, а через минуту к месту направили подразделения. По информации из соцсетей, автомобиль якобы взорвался. Информация пока не подтвердилась.

Полная ликвидация возгорания была объявлена в 17:53. В тушении участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники.

Анна Гречко