Ростовское ООО «Спецстрой» поставит модуль для отделения больницы в Тамбове

ООО «Спецстрой» (Ростов-на-Дону) выиграло торги на поставку модульной конструкции для возведения приемного отделения городской клинической больницы им. Архиепископа Луки в Тамбове. Стоимость контракта составила 305,5 млн руб. при начальной цене в 315,5 млн руб. Об этом сообщает «Ъ».

Согласно договору, «Спецстрой» должен до 25 ноября 2025 года поставить монолитное, железобетонное мобильное здание сборно-разборного типа для размещения приемно-диагностического отделения общей площадью до 1,5 тыс. кв. м.

Наталья Белоштейн