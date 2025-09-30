В Краснодаре 1 и 2 октября протестируют системы оповещения населения

В течение ближайших двух дней, 1 и 2 октября, в Краснодаре пройдет всероссийская тренировка по гражданской обороне с проверкой систем оповещения населения. Мероприятия направлены на оценку готовности сил и средств к оперативному реагированию при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Управление гражданской защиты Краснодара

Системы оповещения включат 1 октября в 10:30. Жителям транслируют специальное сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!». Оповещение передадут по десяти общероссийским телеканалам первого мультиплекса и радио в аудио-, аудиовизуальном и текстовом форматах.

Штабная тренировка с участием органов управления и сил гражданской обороны краевой столицы начнется в 06:00 1 октября и завершится 2 октября в 18:00. Учения разделят на два этапа.

На первом этапе 1 октября отработают алгоритм действий по сигналам о ракетной, авиационной и беспилотной угрозах, включая оповещение и укрытие населения в защитных сооружениях. Также состоится всероссийский открытый урок культуры безопасности, приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ. Во всех школах города пройдут тренировки по укрытию детей.

На втором этапе проверят пункты эвакуации, питания, медицинской помощи, посты радиационного и химического наблюдения и пункты выдачи средств индивидуальной защиты.

Анна Гречко