С начала сентября в Краснодаре обновили разметку на 30 участках дорог

В Краснодаре с начала сентября обновили горизонтальную дорожную разметку на 30 участках улично-дорожной сети общей площадью более 24 тыс. кв. м. До конца октября планируется нанести разметку более чем на 70 участках, включая магистральные улицы, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Информация прозвучала на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством заместителя главы Краснодара Владимира Архипова. В городе ведется комплексная работа по развитию дорожной инфраструктуры: обновляется разметка, строятся тротуары, устанавливаются светофоры и искусственные неровности.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин уточнил, что в 2025 году установлено восемь светофоров. Всего функционирует 533 регулировщика, а в 2026–2027 годах планируется построить еще 39 объектов.

Для снижения скорости транспорта в 2024 году обустроили 45 искусственных неровностей, в 2025 году установлено еще 16 на восьми участках. Особое внимание уделяется пешеходам: строятся тротуары в поселке Лазурном, хуторе Новом и станице Старокорсунской общей протяженностью более 2 км.

До конца года тротуары планируют построить по улицам Куликова Поля, Юбилейной, Зеленой, Гаврилова, Комсомольской, Главной и по Пашковскому перекату.

Также в 2025 году выполнены проектные работы по обустройству уличного освещения на 40 объектах: создаются более 17 км новых сетей и устанавливаются 624 светоточки. В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» заменяют старые светильники на светодиодные и устанавливают автономные системы освещения там, где стационарное невозможно.

Анна Гречко