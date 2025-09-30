Украинского военнослужащего посадили на 15 лет за нападение на Курскую область

В военных органах СКР рассказали о вынесении приговора помощнику гранатометчика ВСУ Александру Шиянову. Его признали виновным в совершении теракта в Курской области. Украинца приговорили к 15 годам строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, сообщила пресс-служба ведомства.

Суд установил, что фигурант въехал в Суджанский район Курской области в январе 2025 года. Там он занял и удерживал с сослуживцами наблюдательно-огневую позицию «Марс» вблизи села Черкасское Поречное.

Военнослужащий наблюдал за населенным пунктом и вел разведку за бойцами ВС РФ. Кроме того, Шиянов запугивал мирных жителей и не давал им эвакуироваться. Военнослужащего ВСУ взяли в плен в марте 2025 года в ходе боевых действий.

Бои в Курской области шли с августа 2024 по апрель 2025 года. Предварительный ущерб региону оценивается в более чем 3 млрд руб. Без вести пропавшими числятся 590 местных жителей. По информации СКР, за время нападения ВСУ в Курской области погиб 331 мирный житель.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко