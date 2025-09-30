Арестовали десятого фигуранта дела об отравлении алкоголем в Ленобласти

Октябрьский районный суд отправил под стражу десятого фигуранта по делу продаже суррогатного алкоголя в Ленобласти, из-за которого погибли 38 человек. Им оказался местный житель Сергей Александренюк. Его обвиняют в обороте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, сообщила пресс-служба судов региона.

Как рассказали ТАСС в надзорном ведомстве, обвиняемый незаконно купил спиртное на складе временного хранения в деревне Трубников Бор Тосненского района. Затем он передал алкоголь третьим лицам, а те — перепродали его в Сланцевском и Волосовском районах.

Сведения о смертях от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти начали поступать с 24 сентября. При вскрытии некоторых погибших в их крови нашли смертельную дозу метилового спирта. В рамках расследования задержали 14 человек, ранее суд отправил в СИЗО еще одного обвиняемого — Владимира Терехова. Прокуратура также проводит проверки на складах, где хранился алкоголь.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-СПб» «Что дед проклятый нам готовит».

Никита Черненко