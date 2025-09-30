Суд в Петербурге арестовал фигуранта дела о гибели 38 человек от суррогатного алкоголя

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца местного жителя Владимира Терехова, который был задержан по делу о гибели людей из-за отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Господин Терехов обвиняется в производстве, хранении, перевозки либо сбыте товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Он вину не признает.

По данным следствия, он совместно с еще несколькими лицами незаконно купил спиртосодержащую продукцию на складе в поселке Трубников Бор. После он передал продукцию лицам, которые распространили ее в Сланцевском и Волосовском районах.

С 24 сентября в медучреждения этих районов начали поступать сообщения об отравлениях суррогатным алкоголем. Погибли 38 человек. С начала расследования были задержаны 14 человек. Владимир Терехов стал девятым фигурантом дела, отправленным в СИЗО.