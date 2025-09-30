Глава Кубани обсудил новые направления сотрудничества с Республикой Беларусь

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с главой администрации президента Республики Беларусь Дмитрием Крутым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в промышленности и сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба администрации региона.

Дмитрий Крутой отметил, что важно усиливать кооперацию, чтобы не допустить технологической зависимости. По его словам, белорусская сторона внимательно следит за ходом совместных проектов и рассчитывает на расширение направлений сотрудничества.

Вениамин Кондратьев поблагодарил белорусскую сторону за прием делегации края на выставке «Иннопром» в Минске. Он подчеркнул, что промышленный потенциал Кубани укрепляется во многом благодаря взаимодействию с предприятиями МТЗ и «Гомсельмаш».

Губернатор напомнил, что в 2023 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Краснодарским краем и Республикой Беларусь, утверждена «дорожная карта» с конкретными планами. Среди перспективных направлений он назвал поставки кубанского вина: в 2024 году Беларусь получила 39 тыс. декалитров, с начала текущего года — еще 17 тыс.

Отдельно глава региона выделил семеноводство как стратегическое направление. По его словам, в регионе поля полностью засеваются семенами пшеницы и риса собственной селекции, на 90% — семенами сои.

При этом доля отечественных семян сахарной свеклы увеличилась с 9 до 15%, а кубанским аграриям ежегодно компенсируют до 70% затрат на их приобретение.

