ПАО ТАНТК им. Бериева может сменить статус на непубличный

Акционеры ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» планируют обсудить возможность изменения статуса компании на непубличный 5 ноября 2025 года. Соответствующая информация опубликована на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Держатели акций ТАНТК намерены подать заявление в Банк России с просьбой освободить ПАО от обязанности раскрывать информацию, следует из повестки общего собрания компании.

Совет директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» утвердил цену выкупа одной обыкновенной акции в размере 150 руб. Право на выкуп акций получат акционеры, которые проголосуют против прекращения публичного статуса компании или не примут участие в голосовании.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» за первое полугодие 2025 заработало более 1,5 млрд руб., сократив выручку почти в три раза.

По данным портала kartoteka.ru, ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» работает с 22 мая 1998 года в Таганроге. Руководителем компании является ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Уставный капитал составляет 272,5 млрд руб.

Наталья Белоштейн